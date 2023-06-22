США доставили на орбиту еще один спутник-шпион

Первоначально запланированный на 21 июня запуск был отложен из-за технических проблем с наземной системой. Специфика спутника остается конфиденциальной, поскольку он является частью секретного флота американской разведки.

Ракета Delta IV Heavy, обладающая внушительными размерами и тягой, остается важнейшим активом в обеспечении «национальной безопасности», несмотря на планы ULA по переходу на новую разработку Vulcan Centaur, пишет Space.com.