США доставили на орбиту еще один спутник-шпион

22:16, 22 июня 2023
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США доставили на орбиту еще один спутник-шпионИз-за проблем запуск откладывали
Компания United Launch Alliance (ULA) успешно запустила ракету Delta IV Heavy, отметив 15-ю годовщину первого запуска. Ракета стартовала в 12:18 по московскому времени, выведя на орбиту спутник-шпион NROL-68 по запросу Национальной разведывательной службы (NRO) США.
Первоначально запланированный на 21 июня запуск был отложен из-за технических проблем с наземной системой. Специфика спутника остается конфиденциальной, поскольку он является частью секретного флота американской разведки.
Ракета Delta IV Heavy, обладающая внушительными размерами и тягой, остается важнейшим активом в обеспечении «национальной безопасности», несмотря на планы ULA по переходу на новую разработку Vulcan Centaur, пишет Space.com.