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Наука и технологии
Сегодня в 18:03

США дважды провалили испытания системы перехвата ракет

Это система из THAAD и Patriot
СМИ сообщили, что в 2020 году Агентство противоракетной обороны США дважды провалило испытания системы перехвата ракет THAAD-Patriot.

Для испытания объединили комплексы Patriot и THAAD. Однако испытания оказались неудачными. Причиной тому стали проблемы с программным обеспечением, сообщила Счётная палата США (GAO).

СМИ также подчеркнули, что США по всему миру модернизируют противоракетные комплексы подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности THAAD. В частности, модернизация заключается в установке усовершенствованных радаров и интеграции THAAD с зенитными ракетными комплексами Patriot. Например, одна из таких батарей THAAD есть в Южной Корее.

Всего США планировали девять испытаний. Однако семь отменили из-за пандемии, а два завершились неудачей.