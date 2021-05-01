США дважды провалили испытания системы перехвата ракет

Для испытания объединили комплексы Patriot и THAAD. Однако испытания оказались неудачными. Причиной тому стали проблемы с программным обеспечением, сообщила Счётная палата США (GAO).

СМИ также подчеркнули, что США по всему миру модернизируют противоракетные комплексы подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности THAAD. В частности, модернизация заключается в установке усовершенствованных радаров и интеграции THAAD с зенитными ракетными комплексами Patriot. Например, одна из таких батарей THAAD есть в Южной Корее.

Всего США планировали девять испытаний. Однако семь отменили из-за пандемии, а два завершились неудачей.