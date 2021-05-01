Наука и технологии
Сегодня в 18:03
США дважды провалили испытания системы перехвата ракет
Это система из THAAD и Patriot
СМИ сообщили, что в 2020 году Агентство противоракетной обороны США дважды провалило испытания системы перехвата ракет THAAD-Patriot.
Для испытания объединили комплексы Patriot и THAAD. Однако испытания оказались неудачными. Причиной тому стали проблемы с программным обеспечением, сообщила Счётная палата США (GAO).
СМИ также подчеркнули, что США по всему миру модернизируют противоракетные комплексы подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности THAAD. В частности, модернизация заключается в установке усовершенствованных радаров и интеграции THAAD с зенитными ракетными комплексами Patriot. Например, одна из таких батарей THAAD есть в Южной Корее.
Всего США планировали девять испытаний. Однако семь отменили из-за пандемии, а два завершились неудачей.