США готовят международный договор о добыче ресурсов на Луне без России

Сообщается, что администрация президента США работает над проектом международного соглашения по добыче ресурсов на Луне. В него включат несколько стран-партнёров, в том числе, как предполагается, страны Евросоюза, Канаду, Японию, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). России же в списке не значится.

Договор хотят назвать Artemis Accords («Соглашения Артемиды»). Согласно нему, вокруг будущих баз на Луне будут созданы «зоны безопасности». Это должно помочь избежать ущерба от стран-конкурентов или компаний. Также в договоре будут правила по добыче ресурсов на Луне и установке права собственности над ними.

Отмечается, что Россию не рассматривают в качестве партнёра по крайней мере на первоначальном этапе. Это связано, в том числе, с позицией Пентагона, который обеспокоен «угрожающими» манёврами российских спутников.