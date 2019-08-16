США готовят вертолёты, которые смогут ловить ракеты на лету

Поскольку ускоритель теряет кинетическую энергию из-за сопротивления воздуха, он нагревает атмосферу вокруг себя, создавая пузырящийся воздушный карман. В то же время область высокого давления на переднем конце усилителя создает сильные ударные волны. И если ускоритель выдержит эти несколько секунд первоначального повторного входа в атмосферу Земли, он замедлится достаточно, чтобы развернуть “аэротермический замедлитель”. После этого планируется развернуть управляемый парашют, который сориентирует ракету-носитель в сторону ветра, чтобы он помог ракете эффективно парить в воздухе. Чуть более минуты эти механизмы будут замедлять падение ракеты, после чего вертолет сбросит крюк и поймает ускоритель, чтобы вернуть его на соседний корабль.

”Мы не изобрели что-то новое. Все это было сделано в ряде экспериментов в прошлом”, — рассказал Бек.