США готовят возможный ответ России на хакерские атаки

Салливан отметил, что США подготовят ответные меры за недели, а не за месяцы. Речь идёт не только о введении санкций. По словам Салливана, меры будут предусматривать использование как видимых, так и незаметных инструментов.

В феврале заместитель советника президента США по нацбезопаности Энн Ньюбергер сообщила, что Белый дом пока точно не знает, кто совершил масштабную хакерскую атаку на компанию SolarWinds. Отмечалось также, что пока процесс не завершён, Ньюбергер будет говорить, что за атакой стоят «действующие лица, вероятно, российского происхождения».

От атаки пострадали девять федеральных ведомств США и почти сотня частных компаний. Считается, что за атакой стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, которую связывают с российской разведкой.