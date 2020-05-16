США готовятся обвинить Google в монополии в сфере рекламы

Такая информация появилась у газеты The Wall Street Journal. Источники издания заявляют о том, что Минюст США подаст иск против Google этим летом. Осенью же иск должны подать генпрокуроры нескольких штатов во главе с Техасом.

Как сообщается, министерство считает, что у Google есть несправедливое преимущество в рекламном бизнесе. Генпрокуроры придерживаются мнения, что компания имеет чрезмерно большой контроль в этой сфере.

Министр юстиции США ещё в марте сообщил, что проводятся проверки в отношении Google. А генпрокурор Техаса рассказал, что у компании уже запросили необходимые документы.