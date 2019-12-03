США готовятся сбивать лазерами крылатые ракеты

О планах минобороны США сообщает Breaking Defense, ссылаясь на директора управления по разработке оружия направленной передачи энергии. Он заявил, что Пентагон уже ведёт переговоры о создании систем лазеров для сбивания ракет с тремя потенциальными компаниями-разработчиками. В 2022 году военные намерены получить лазер мощностью 300 КВт, а в 2024 — мощностью 500 КВт.

В случае успешного проведения испытаний Пентагон закажет разработку боевых лазерных систем мощностью в тысячу КВт. Но решение об этом не примут раньше, чем в 2024 году.

Напомним, у России тоже есть проект боевого лазера — «Пересвет».