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США готовятся сбивать лазерами крылатые ракеты
Испытания пройдут в 2022 и 2024 годах
Министерство обороны США намерено провести масштабные испытания боевых лазеров для борьбы с крылатыми ракетами. Такие ракеты зенитным комплексам часто не удаётся перехватить.
О планах минобороны США сообщает Breaking Defense, ссылаясь на директора управления по разработке оружия направленной передачи энергии. Он заявил, что Пентагон уже ведёт переговоры о создании систем лазеров для сбивания ракет с тремя потенциальными компаниями-разработчиками. В 2022 году военные намерены получить лазер мощностью 300 КВт, а в 2024 — мощностью 500 КВт.
В случае успешного проведения испытаний Пентагон закажет разработку боевых лазерных систем мощностью в тысячу КВт. Но решение об этом не примут раньше, чем в 2024 году.
Напомним, у России тоже есть проект боевого лазера — «Пересвет».