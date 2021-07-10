США грозят радикально более высокие расходы на обслуживание истребителей пятого поколения

Как пишет «Лента.ру», «переломный момент» для истребителей пятого поколения наступит в 2036 году. Именно тогда операции Военно-воздушных сил (ВВС), Корпуса морской пехоты (КМП) и Военно-морских сил (ВМС) США с самолётами F-35 Lightning II достигнут пиковых значений. Это может стать проблемой, если расходы на эксплуатацию истребителей останутся на нынешнем уровне. Сообщается, что разрыв между запланированной и фактической стоимостью обслуживания F-35 Lightning II может достичь шести миллиардов долларов.

Чтобы не случилось катастрофы, ВВС США следует на 47% сократить расходы на эксплуатацию самолётов к 2036 году, КМП — на 26%, ВМС — на 14%.