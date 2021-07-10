США грозят радикально более высокие расходы на обслуживание истребителей пятого поколения

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США грозят радикально более высокие расходы на обслуживание истребителей пятого поколенияК 2036 году ситуация может стать критической
Отчёт Счётной палаты США указал на «переломный момент» для истребителей пятого поколения. Это значит, что когда-то расходы на эти самолёты достигнут пиковых значений.
Как пишет «Лента.ру», «переломный момент» для истребителей пятого поколения наступит в 2036 году. Именно тогда операции Военно-воздушных сил (ВВС), Корпуса морской пехоты (КМП) и Военно-морских сил (ВМС) США с самолётами F-35 Lightning II достигнут пиковых значений. Это может стать проблемой, если расходы на эксплуатацию истребителей останутся на нынешнем уровне. Сообщается, что разрыв между запланированной и фактической стоимостью обслуживания F-35 Lightning II может достичь шести миллиардов долларов.
Чтобы не случилось катастрофы, ВВС США следует на 47% сократить расходы на эксплуатацию самолётов к 2036 году, КМП — на 26%, ВМС — на 14%.