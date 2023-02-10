США и Британия разоблачили семерых российских хакеров

17:54, 10 февраля 2023
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США и Британия разоблачили семерых российских хакеровОпубликовали их имена и фото
США и Великобритания разоблачили семерых человек, связанных с российской киберпреступной сетью, которая осуществляла атаки на школы, больницы, коммунальные предприятия и т.д.
Фото: Unsplash
Власти опубликовали фотографии участников Trickbot, а также их онлайн-псевдонимы, полные официальные имена, адреса электронной почты и даты рождения. Активы обвиняемых киберпреступников были заморожены, и им грозит запрет на поездки. Санкции дополнительно запрещают компаниям и организациям в США и Великобритании предоставлять средства этим семи людям.
Троянец Trickbot изначально был разработан для захвата учётных данных онлайн-банкинга, но с тех пор превратился в большой проект, ответственный за заражение миллионов компьютеров по всему миру.