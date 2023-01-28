США и Евросоюз подписали договор о совместном развитии искусственного интеллекта

Ранее соглашения по этому вопросу ограничивались конкретными областями, такими как усиление конфиденциальности, уточнил представитель США.

Отмечается, что моделирование искусственного интеллекта, использующим множество данных для принятия решений, может быть использовано для повышения скорости и эффективности государственных операций и услуг.

"Американские данные остаются в США, европейские данные остаются там же, но мы можем построить модель, которая будет взаимодействовать с европейскими и американскими данными, потому что чем больше данных и чем разнообразнее данные, тем лучше модель", – рассказала американская сторона. Она же уточнила, что в ближайшие месяцы к партнерству будут приглашены и другие страны.