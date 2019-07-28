США и Израиль испытали комплекс, сбивающий ракеты на рекордных высотах

По словам премьер-министра, всё прошло «невообразимо успешно». Система «Хец-3» перехватила баллистические ракеты на рекордных высотах и скоростях. Как говорит чиновник, «это беспрецедентный успех израильской оборонной отрасли». Теперь страна может противостоять атакам со стороны Ирана.

Сообщается, что «Хец-3» предназначен для перехвата целей на высоте до 100 километров, до так называемой линии Кармана, которую условно принимают в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. Дальность комплекса составляет от 400 до 2500 километров.

Противоракетная система была разработана совместно с Агентством по противоракетной обороне США. На вооружение Израилю она поступила в январе 2017 года.