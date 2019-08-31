США и Израиль научились уничтожать российские зенитные комплексы в автоматическом режиме

Испытания прошли 26 августа на полигоне в Аризоне. Ракету нёс ударный вертолёт AH-64 Apache. Во время запуска Spike NLOS он находился вне зоны поражения условного «Панциря-С1».

Специально перед запуском ракеты военные разорвали связь с вертолётом. Так они проверяли, завершится ли атака в автоматическом режиме. Таким образом, испытания показали эффективность комплекса AH-64 Apache — Spike NLOS.

После 2030 года эту ракету, способную поражать цель на удалении до 32 километров, могут дополнить высокоточные снаряды AGM-114 Hellfire и AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM).