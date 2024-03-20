В статье, опубликованной в журнале «Арсенал Отечества», Ильницкий рассказал о том, как радикально меняется характер и содержание военных операций. Захват и разгром ментальной сферы противника становятся более важными, чем контроль над территорией. Развитие этого ментального театра военных действий, по мнению Ильницкого, предполагает развертывание нового оружия для точечного и массового уничтожения ментальных возможностей противника.

Новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в Гарвардском и Принстонском университетах, командовании по гражданским делами и психологическим операциям армии США, Центре инноваций НАТО, Объединенном центре боевых действий в области информационных операция Минобороны Соединенных Штатов, указывает советник министра.

Кроме того, Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», подчеркнул, что основными инструментами, используемыми США для достижения гегемонии на ментальном театре военных действий, являются деградация и безответственность, индуцируемые в государствах и обществах-мишенях. Эти инструменты направлены на то, чтобы вызвать отсутствие ответственности перед прошлым, настоящим и будущим, что в конечном итоге подрывает социальную ткань и национальную идентичность стран-мишеней, пишет издание.