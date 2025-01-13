США и Россия продолжат «возить» космонавтов друг друга на МКС

Опубликовано 13 января 2025, 20:151 мин.
США и Россия продолжат «возить» космонавтов друг друга на МКСРоскосмос и NASA продлили программу перекрестных полетов до 2026 года
Роскосмос и NASA подписали соглашение о продлении программы перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС) до 2026 года, пишут ТАСС. Третья поправка к соглашению охватывает три запланированных полета в 2025—2026 годах. Максим Харламов, начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос), подтвердил сделку в интервью изданию.
Продление договора последовало за заявлением генерального директора Роскосмоса Юрия Борисова в сентябре 2024 года, подтвердившего, что Россия и США продолжат сотрудничество по перекрестным полетам после весны 2025 года. Директор программы пилотируемых космических полетов NASA Кен Бауэрсокс ранее отмечал, что переговоры о продлении программы продолжаются, а российское правительство одобрило их в декабре.