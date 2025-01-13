США и Россия продолжат «возить» космонавтов друг друга на МКС

Роскосмос и NASA продлили программу перекрестных полетов до 2026 года

Роскосмос и NASA подписали соглашение о продлении программы перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС) до 2026 года, пишут ТАСС. Третья поправка к соглашению охватывает три запланированных полета в 2025—2026 годах. Максим Харламов, начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос), подтвердил сделку в интервью изданию.