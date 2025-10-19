США и Украина создали дрон Artemis ALM‑20 с дальностью до 1600 км

По данным производителей, Artemis напоминает известные дроны типа «Герань». Он может нести боеприпасы весом до 40 килограммов, а его система управления позволяет работать даже при сбоях спутниковой навигации.

Ключевым элементом дрона является бортовой компьютер Skynode N и система визуальной навигации Auterion. Они обеспечивают точность на последних этапах полёта и позволяют дрону самостоятельно корректировать траекторию для попадания в цель.