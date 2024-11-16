США и Великобритания усилили ядерное сотрудничество в сфере взаимной обороны

Опубликовано 16 ноября 2024, 14:151 мин.
США и Великобритания усилили ядерное сотрудничество в сфере взаимной обороныО чем договорились
14 ноября 2024 года Соединенные Штаты и Великобритания официально ввели в силу поправки в Соглашение 1958 года о сотрудничестве в области использования атомной энергии в целях взаимной обороны.
Это соглашение позволяет обеим странам обмениваться оборудованием, а также засекреченной и контролируемой незащищенной информацией, поддерживающей оборонные инициативы в области атомной энергии. Это наиболее обширное соглашение такого рода, которое США имеют с любой страной.
Новая поправка гарантирует бессрочное продолжение этого сотрудничества, улучшая технические возможности США и Великобритании для борьбы с «текущими и будущими угрозами безопасности».
До недавнего времени договор продлевался каждые 10 лет. Последнее продление было в 2014 году сроком до декабря 2024 года. В 2024 году США и Великобритания решили сделать договор бессрочным.