США и Великобритания усилили ядерное сотрудничество в сфере взаимной обороны

Это соглашение позволяет обеим странам обмениваться оборудованием, а также засекреченной и контролируемой незащищенной информацией, поддерживающей оборонные инициативы в области атомной энергии. Это наиболее обширное соглашение такого рода, которое США имеют с любой страной.

Новая поправка гарантирует бессрочное продолжение этого сотрудничества, улучшая технические возможности США и Великобритании для борьбы с «текущими и будущими угрозами безопасности».

До недавнего времени договор продлевался каждые 10 лет. Последнее продление было в 2014 году сроком до декабря 2024 года. В 2024 году США и Великобритания решили сделать договор бессрочным.