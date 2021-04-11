США испугались, что истребители F-35 окажутся бессильны против российского С-400

Автор материала предположил, что американцы препятствуют поставкам С-400 в разные страны мира из-за того, что самолёты США могут быть неэффективны против комплексов.

Если Россия продаст свои С-400 разным странам мира, то вырастет число проблем с использованием американских истребителей пятого поколения F-22 и F-35. В частности, США опасаются за эффективность F-35. Распространение С-400 может снизить спрос на американские самолёты. Зачем нужны истребители, которые легко обнаруживаются российским комплексом.

Также С-400 могут мешать доминированию комплексов Patriot PAC-3 американского производства. Поэтому автор материала считает, что , Вашингтон «прилагает тотальные усилия в деле противодействия продажам этих зенитных ракетных комплексов Россией».