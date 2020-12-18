США испугались перспективы остаться без чипов для армии

Скоро будет разработана новая государственная программа для поддержки национального производства чипов, подходящих для военного применения.

Дело в том, что крупнейшие американские компании наподобие Apple, Qualcomm и NVIDIA используют производственные мощности контрактных производителей микропроцессоров, расположенные за пределами США. У Intel, например, на территории страны есть лишь немного заводов, которых хватает на удовлетворение только собственных нужд компании.

Американские военные сотрудничают с компанией Globalfoundries, но из-за восстановления спроса на полупроводниковую продукцию в мире после первой волны пандемии есть риск дефицита и того, что он коснётся и оборонку.

Поэтому власти США хотят помочь создать новые предприятия по разработке чипов на территории страны.