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США испугались перспективы остаться без чипов для армии

Задумались о поддержке полупроводниковой отрасли
СМИ сообщили, что власти США опасаются перспективы остаться без чипов для армии. Дело в том, что на рынке полупроводниковой продукции существует риск дефицита из-за пандемии. В связи с неблагоприятными прогнозами Пентагон решил поддержать развитие полупроводниковой отрасли в стране.

Скоро будет разработана новая государственная программа для поддержки национального производства чипов, подходящих для военного применения.

Дело в том, что крупнейшие американские компании наподобие Apple, Qualcomm и NVIDIA используют производственные мощности контрактных производителей микропроцессоров, расположенные за пределами США. У Intel, например, на территории страны есть лишь немного заводов, которых хватает на удовлетворение только собственных нужд компании.

Американские военные сотрудничают с компанией Globalfoundries, но из-за восстановления спроса на полупроводниковую продукцию в мире после первой волны пандемии есть риск дефицита и того, что он коснётся и оборонку.

Поэтому власти США хотят помочь создать новые предприятия по разработке чипов на территории страны.