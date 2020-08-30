Наука и технологии
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США испугались слежки китайских властей через интернет-кабель
Google и Facebook не будут его прокладывать, хотя ранее планировали это
США испугались слежки китайских властей через новый подводный интернет-кабель между страной и Гонконгом. Его должны были проложить Google и Facebook, но компании недавно отказались от этих планов.
СМИ пишут, что Google и Facebook отозвали соответствующую заявку из Федеральной комиссии по связи (FCC) США. Вместо неё компании подали новую заявку, в которой описано соединение с Тайванем и Филиппинами. Гонконгскую компанию Pacific Light Data Communication Co из проекта исключили.
Bloomberg сообщает, что ранее американские спецслужбы и минюст США попросили FCC отклонить первую заявку. Власти сочли, что интернет-кабель между США и Гонконгом даст Китаю доступ к персональным данным американцев. Службы подозревают, что гонконгская Pacific Light Data имеет связи с китайской разведкой. В FCC разделили эти опасения.