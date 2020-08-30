США испугались слежки китайских властей через интернет-кабель

СМИ пишут, что Google и Facebook отозвали соответствующую заявку из Федеральной комиссии по связи (FCC) США. Вместо неё компании подали новую заявку, в которой описано соединение с Тайванем и Филиппинами. Гонконгскую компанию Pacific Light Data Communication Co из проекта исключили.

Bloomberg сообщает, что ранее американские спецслужбы и минюст США попросили FCC отклонить первую заявку. Власти сочли, что интернет-кабель между США и Гонконгом даст Китаю доступ к персональным данным американцев. Службы подозревают, что гонконгская Pacific Light Data имеет связи с китайской разведкой. В FCC разделили эти опасения.