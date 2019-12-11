США испугались успехов Китая в создании оружия

Об этом пишет «Военное обозрение», ссылаясь на Sina. Китайские эксперты уверены, что США опасаются успехов Поднебесной в области создания вооружений. И, мол, неспроста, ведь создаваемое Китаем высокотехнологичное оружие «положило конец американскому преимуществу в этой сфере». Особенно сильное напряжение у Вашингтона вызвало появление у Народно-освободительной армии Китая самолётов пятого поколения J-20.

«Истребитель J-20 ВВС НОАК сегодня становится настоящим воздушным мечом, а потому США уже ищут возможности противостоять ему», – пишут китайские эксперты.

Они считают, что США проводит испытания с ударным самолётом F-117 именно для того, чтобы отработать возможную встречу в воздухе с китайским истребителем.

Что ж, позицию самих США мы не знаем. Поэтому все эти рассуждения остаются пока просто любопытной идеей.