США испытали беспилотник с «компьютерным мозгом»

Как уточняет «Военное обозрение», это ранняя версия интеллектуальной автономной системы пилотирования. В целом, по программе Skyborg одновременно разрабатывают и сам беспилотник, и программное обеспечение. ПО, кстати, могут использовать и в пилотируемых самолётах, чтобы снизить нагрузку на лётчиков.

Skyborg способен сам совершать взлёт, посадку и полёт по заданному курсу. Кроме того, «компьютерный мозг» может оценивать ситуацию во время боя и принимать решения.

В будущем систему испытают не только на Kratos UTAP-22 Mako, но и на беспилотных аппаратах компаний Boeing, General Atomics и Kratos.