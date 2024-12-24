Наука и технологии
Опубликовано 24 декабря 2024, 18:45
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США испытали беспилотник самолётного типа для стратосферы

На солнечных батареях
Американская оборонная компания BAE Systems провела испытания стратосферного беспилотника самолётного типа PHASA-35 на солнечных батареях, предназначенного для ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки.
США испытали беспилотник самолётного типа для стратосферы

© BAE Systems

Испытания проводились на космодроме America в Нью-Мексико. В ходе испытаний БПЛА сутки летал на высоте 20 км, затем успешно приземлился.

Заявлено, что машина может летать и штатно работать как в обычную, так и в плохую погоду.

Источник:Naked Science
Автор:Андрей Кадуков
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