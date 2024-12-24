США испытали беспилотник самолётного типа для стратосферы

Опубликовано 24 декабря 2024, 18:451 мин.
США испытали беспилотник самолётного типа для стратосферыНа солнечных батареях
Американская оборонная компания BAE Systems провела испытания стратосферного беспилотника самолётного типа PHASA-35 на солнечных батареях, предназначенного для ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки.
© BAE Systems
Испытания проводились на космодроме America в Нью-Мексико. В ходе испытаний БПЛА сутки летал на высоте 20 км, затем успешно приземлился.
Заявлено, что машина может летать и штатно работать как в обычную, так и в плохую погоду.