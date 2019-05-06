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США испытали лазерную систему для сбивания нескольких ракет сразу

Её примут на вооружение в 2020 году
Военно-воздушные силы США сообщили, что провели успешные испытания системы лазерного оружия, способной сбивать несколько ракет сразу.

Эта система предназначена для установки на военных самолётах. Она должна защищать летательные аппараты от атак. Испытания проходили на полигоне White Sands («Белые пески») в Нью-Мексико. Они завершились успехом: лазеры сбили несколько ракет.

Лазерный комплекс является частью концепции SHiELD (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator). Он включает в себя непосредственно систему лазеров, систему управления ими и энергетический модуль. Комплекс планируют принять на вооружение в 2020 году. Он будет обеспечивать безопасность американских истребителей и перехватывать ракеты класса «воздух-воздух» и «земля-воздух».

Российский аналог системы – комплекс лазерного оружия «Пересвет». О нём рассказал Владимир Путин 1 марта 2018 года.

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