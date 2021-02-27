Наука и технологии
Сегодня в 17:11
США испытали объединённые в «Золотую орду» авиабомбы
Они одновременно поразили цели
Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США испытала авиабомбы GBU-39/B SDB, объединённые в «Золотую орду» (Golden Horde). То есть с истребителя запустили четыре бомбы, которые в итоге одновременно поразили четыре разные цели.
Под «Золотой ордой» подразумевается проект создания систем искусственного интеллекта для боеприпасов различных классов. Система позволяет им действовать группой, обмениваясь друг с другом данными о целях. Так боеприпасы могут распределять цели между собой.
Новую технологию отрабатывают на авиационных бомбах GBU-39/B. Впервые их испытания с системой «Золотая орда» прошли в декабре 2020 года. Тогда они прошли неудачно — случился сбой работы программного обеспечения.
Последние испытания, судя по всему, завершились успехом.