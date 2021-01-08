США испытают «мозг» беспилотного ведомого

СМИ сообщают, что испытания запланированы на 2021-2022 года. Они пройдут в рамках тендера Skyborg. Этот тендер предполагается разработку недорогих беспилотных ведомых и системы управления для них. США хотят принять на вооружение такие аппараты уже в 2023 году.

Испытания беспилотников с системой проведут на аэродромах компании General Atomics в Южной Калифорнии. Дроны Avenger будут оснащены новыми системами связи, программным обеспечением и другими системами, подробности о которых неизвестны.

Напомним, в России в качестве беспилотного ведомого для истребителя Су-57 намерены использовать аппарат «Охотник».