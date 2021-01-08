Наука и технологии
Сегодня 15:47
США испытают «мозг» беспилотного ведомого
На дронах Avenger
Американская компания General Atomics модифицирует два реактивных беспилотника Avenger так, чтобы на них можно было испытать «мозг» беспилотного ведомого, то есть системы искусственного интеллекта.
СМИ сообщают, что испытания запланированы на 2021-2022 года. Они пройдут в рамках тендера Skyborg. Этот тендер предполагается разработку недорогих беспилотных ведомых и системы управления для них. США хотят принять на вооружение такие аппараты уже в 2023 году.
Испытания беспилотников с системой проведут на аэродромах компании General Atomics в Южной Калифорнии. Дроны Avenger будут оснащены новыми системами связи, программным обеспечением и другими системами, подробности о которых неизвестны.
Напомним, в России в качестве беспилотного ведомого для истребителя Су-57 намерены использовать аппарат «Охотник».