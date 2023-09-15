США испытают новейший малозаметный бомбардировщик уже в 2023 году

21:17, 15 сентября 2023
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США испытают новейший малозаметный бомбардировщик уже в 2023 годуСейчас идёт подготовка к первым тестам
Президент корпорации Northrop Grumman по аэронавтике Том Джонс в ходе конференции Ассоциации воздушных и космических сил США рассказал, что лётные испытания малозаметного бомбардировщика нового поколения B-21 Raider могут пройти уже в 2023 году.
© U.S. Air Force
По словам Джонса, сейчас идёт подготовка к первому полёту пока ещё прототипа этого самолёта. Он отметил, что B-21 Raider «по сути серийный» самолёт, но только целевой контракт сделает модель «строевой».
«В настоящее время идёт подготовка первого B-21 к лётному тесту», — заявил Том Джонс.