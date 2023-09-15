США испытают новейший малозаметный бомбардировщик уже в 2023 году

По словам Джонса, сейчас идёт подготовка к первому полёту пока ещё прототипа этого самолёта. Он отметил, что B-21 Raider «по сути серийный» самолёт, но только целевой контракт сделает модель «строевой».

«В настоящее время идёт подготовка первого B-21 к лётному тесту», — заявил Том Джонс.