США испытывают лазерные пушки для истребителей

Об этом пишет «РИА Новости». Сообщатся, что Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США получила макет корпуса бортового боевого лазера в конце февраля. Летом начнётся тестирование энергетической установки и системи управления лучом. На 2024 год запланированы полноценные наземные испытания всего комплекса.

Лазер будет способен сбивать приближающиеся к самолёту ракеты класса «земля — воздух» или «воздух — воздух». В будущем лазерные пушки можно будет применять и по объектам наземной инфраструктуры.

Пока у технологии есть проблемы. Главным образом, это большие габариты энергетических установок, генерирующих мощный луч. Но есть у лазерного оружия и преимущество — минимальное время реакции на угрозу.