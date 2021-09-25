США избавились от 17 стратегических бомбардировщиков из-за износа и дороговизны

Как пишут СМИ, накануне последний бомбардировщик прибыл на авиабазу ВВС США Девис-Монтен в штате Аризона. Там хранится на консервации, вероятно, крупнейший парк авиатехники в мире.

Если в начале года у ВВС США было 62 B-1B Lancer, то теперь их осталось 45 единиц. Сокращение также поможет уделять больше времени и внимания каждому остающемуся во флоте самолёту.

Отмечается, что непрерывная эксплуатация в течение последних 20 лет плохо сказать на флоте B-1B. Если пытаться отремонтировать их, что в краткосрочной перспективе придётся потратить $10-20 млн на каждый списанный бомбардировщик.

Военные также надеются, что скоро смогут получить новый бомбардировщик B-21 Raider. В целом, ВВС США хотят перейти от трёх типов стратегических бомбардировщиков к двум — модернизируемому B-52 и B-21.