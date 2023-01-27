США хакнули хакеров ради уничтожения программы-вымогателя Hive

Правительственные хакеры проникли в сеть Hive и установили наблюдение за группировкой хакеров, тайно похитив цифровые ключи, которые группа использовала для разблокировки данных пострадавших организаций. Затем они заранее предупредили жертв хакеров, чтобы те могли принять меры по защите своих систем до того, как хакеры потребуют выплаты.

После операции ФБР на сайте хакеров появилось сообщение, которое гласило: "Федеральное бюро расследований изъяло этот сайт в рамках скоординированных действий правоохранительных органов против Hive Ransomware".

Серверы Hive также были захвачены Федеральной уголовной полицией Германии и Национальным подразделением по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий Нидерландов. Проникновение под прикрытием, начавшееся в июле 2022 года, оставалось незамеченным бандой до настоящего времени.