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США хотят использовать Россию для возвращения на Луну

Выступают за то, чтобы лунная программа стала международной
Представитель NASA заявил, что США выступают за участие всех государств-партнёров Международной космической станции (МКС), в том числе и России, в американской программе по возвращению человека на Луну. Штаты хотят, чтобы проект стал международным.

По словам представителя NASA, МКС — это не только «чудо техники, но и чудо дипломатии». Примерно такую же модель сотрудничества США хотели бы видеть в лунной программе. Америка считает, что всё партнеры МКС должны стать частью усилий, направленных на возвращение на Луну.

При этом США надеется добиться распределения финансовой нагрузки. По мнению представителя NASA, у других стран есть средства в космосе, которые могли бы привести к сокращению расходов американской стороны.

Он также заметил, что в будущем подобное международное партнёрство могло бы коснуться и первого пилотируемого полёта на Марс.

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