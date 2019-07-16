США хотят использовать Россию для возвращения на Луну

По словам представителя NASA, МКС — это не только «чудо техники, но и чудо дипломатии». Примерно такую же модель сотрудничества США хотели бы видеть в лунной программе. Америка считает, что всё партнеры МКС должны стать частью усилий, направленных на возвращение на Луну.

При этом США надеется добиться распределения финансовой нагрузки. По мнению представителя NASA, у других стран есть средства в космосе, которые могли бы привести к сокращению расходов американской стороны.

Он также заметил, что в будущем подобное международное партнёрство могло бы коснуться и первого пилотируемого полёта на Марс.