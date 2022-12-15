США хотят передать Украине комплекты "умных" бомб

Комплекты включают в себя устройства глобального позиционирования для обеспечения точности и могут быть прикреплены к различным видам оружия, превращая их в то, что Пентагон называет Joint Direct Attack Munition, или JDAM.

Неизвестно одобрил ли президент США Джо Байден или кто-либо из его высших советников по национальной безопасности предполагаемую передачу JDAM Украине. Знакомые с вопросом лица, говорившие на условиях анонимности, не сказали, будут ли украинские силы использовать комплекты на самолетах или наземном оружии, или какие конкретные системы в арсенале Украины будут кандидатами на такое усиление.

Украинские ВВС в основном полагаются на устаревшие советские МиГ, и Пентагон искал способы их модернизации вместо того, чтобы поставлять более новые западные самолеты.