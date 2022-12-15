США хотят передать Украине комплекты "умных" бомб

США хотят передать Украине комплекты "умных" бомбПо крайней мере, этот момент обсуждается
Власти США планируют отправить Украине электронное оборудование, которое превратит неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы", способные поражать цели с высокой точностью, заявили высокопоставленные американские чиновники, знакомые с этим вопросом.
Комплекты включают в себя устройства глобального позиционирования для обеспечения точности и могут быть прикреплены к различным видам оружия, превращая их в то, что Пентагон называет Joint Direct Attack Munition, или JDAM.
Неизвестно одобрил ли президент США Джо Байден или кто-либо из его высших советников по национальной безопасности предполагаемую передачу JDAM Украине. Знакомые с вопросом лица, говорившие на условиях анонимности, не сказали, будут ли украинские силы использовать комплекты на самолетах или наземном оружии, или какие конкретные системы в арсенале Украины будут кандидатами на такое усиление.
Украинские ВВС в основном полагаются на устаревшие советские МиГ, и Пентагон искал способы их модернизации вместо того, чтобы поставлять более новые западные самолеты.