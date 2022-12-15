Наука и технологии
14:27, 15 декабря 2022
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США конфисковали 48 сайтов-"авито для хакеров"

И предъявили обвинения шести людям

США конфисковали десятки интернет-доменов и предъявили обвинения шести людям в рамках операции, направленной на уничтожение сети служб “кибератак по найму”. Об этом со ссылкой на Министерство юстиции сообщает Bloomberg:

США конфисковали 48 сайтов-"авито для хакеров"

Фото: Unsplash

В общей сложности власти США получили судебный ордер на “захват” 48 веб-сайтов. Шести людям были предъявлены уголовные обвинения, по данным федеральной прокуратуры.

ФБР находится в процессе изъятия сайтов, заявили официальные лица в среду. Эти сайты использовались для запуска или попыток запуска DDoS-атак по всему миру, говорится в заявлении Минюста США.

Службы DDoS-наемников, как они сами объясняют, предлагают владельцам веб-сайтов и сервисов способ проверить их устойчивость. В действительности же эти сервисы часто используются для преследования, вымогательства и преступных посягательств, говорят эксперты кибербезопасности.

Источник фото:Unsplash
Источник:Bloomberg
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