США конфисковали 48 сайтов-"авито для хакеров"

В общей сложности власти США получили судебный ордер на “захват” 48 веб-сайтов. Шести людям были предъявлены уголовные обвинения, по данным федеральной прокуратуры.

ФБР находится в процессе изъятия сайтов, заявили официальные лица в среду. Эти сайты использовались для запуска или попыток запуска DDoS-атак по всему миру, говорится в заявлении Минюста США.

Службы DDoS-наемников, как они сами объясняют, предлагают владельцам веб-сайтов и сервисов способ проверить их устойчивость. В действительности же эти сервисы часто используются для преследования, вымогательства и преступных посягательств, говорят эксперты кибербезопасности.