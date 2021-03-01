США косвенно признали провал истребителей F-35

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на американские издания. Эксперты отметили, что с точки зрения программе F-35 Lightning II напоминает двухместный тактический бомбардировщик дальнего радиуса действия F-111 Aardvark. Тогда вместо запланированных 1700 самолётов Пентагон закупил всего 550. Кроме того, фактическая стоимость F-111 Aardvark оказалась больше проектной в пять раз. Проблемой бомбардировщика стала многофункциональность. Она была причиной усложнения конструкции и мешала эксплуатации самолёта.

Эксперты считают, что F-35 во многом схож с F-111. Также журналисты предполагают, что Пентагон может решиться на создание нового истребителя и ограничить производство F-35 Lightning II. Правда, никто не застрахован, что программа нового самолёта может тоже оказаться провальной.