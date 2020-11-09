США купили украинское радиолокационное оборудование

Об этом пишет «Российская газета». Название оборудования, сроки поставок и сумма контракта неизвестны. О том, что договор был подписан, рассказал главный конструктор одного украинского предприятия Дмитрий Семенов.

Журналисты напоминают, что в 2018 году США купили у Украины мобильный трёхкоординатный радар 36Д6М1-1. Американской стороне пришлось тогда заплатить $7,4 млн. Этот радар предназначен для обнаружения воздушных целей на средних и малых высотах в условиях радиоэлектронного противодействия.

Сообщается, что американские военные использовали 36Д6М1-1 во время тактических учений. Он имитировало оружие вероятного противника. Также военные изучали частотные характеристики радара и применяли его для тренировок личного состава.