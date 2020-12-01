США купят советские вертолёт и самолёт

Как пишет «Российская газета», два советских образца авиатехники будут играть роль реалистичного условного противника в лётной фазе курсов по тактике и вооружениям. Сообщается, что самолёт и вертолёт будут применяться во время выполнения лётных упражнений в соответствии с распоряжениями командующего MWATS-1. Эта аббревиатура обозначает центр повышения квалификации лётчиков Корпуса морской пехоты в Юме.

Журналисты напоминают, что Ми-24 — это ударный вертолёт. Он имеет прозвище «Летающая БМП» за сочетание защищённости и огневой мощи. Ан-2 — это многоцелевой самолёт.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда США закупают советское оружие и военную технику. В октябре стало известно, что Пентагон собирается приобрести боеприпасы и системы вооружения, созданные в СССР и других странах бывшего социалистического блока.