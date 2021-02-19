США лишились одного из разработчиков летающей машины

СМИ пишут, что разработка летающего автомобиля Transition будет вестись в Китае. Сама компания Terrafugia является китайской, и, как сообщается, производит все действия по распоряжению владельца — концерна Zhejiang Geely Holding Group.

Почему Terrafugia сворачивает разработку машины на территории США, пока неясно. Сейчас из компании уже уволили 80-100 сотрудников.

Что любопытно, в январе этого года Terrafugia получила сертификат летной годности на автомобиль Transition. Этот сертификат выдало Федеральное управление гражданской авиации. То есть компания имела право начать серийное производство автомобилей Transition, а они могли летать в воздушном пространстве США.

Летающая машина Terrafugia в длину составляет 5,9 метра со сложенным крылом. Может развивать скорость до 161 километра в час. Дальность полёта достигает 644 километров.