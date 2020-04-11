США модернизировали свои ядерные боеголовки, размещённые в Германии

О модернизации боеголовок сообщает «Военное обозрение», ссылаясь на немецкое издание Der Spiegel. Операцию провели осенью прошлого года. Сначала боеголовки переместили на территорию США. Для этого примерно 20 единиц доставили на аэродром военной базы возле Бюхеля. Там оружие погрузили на военно-транспортный самолёт и отправили в США.

В стране в течение двух дней проводилось обновление программного обеспечения. Затем боеголовки транспортировали обратно.

Как написали в Der Spiegel, 48 часов Германия была зоной, свободной от ядерного оружия. Стоит отметить, что эта страна — не единственная, где хранятся боеголовки США. Также они размещены в Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции.