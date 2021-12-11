Наука и технологии
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США модернизируют украинские ПВО и военную связь

И проверят на совместимость со своими системами
Специалисты из США изучили системы ПВО Украины, а также средства связи и радиотехнической разведки, состоящие на вооружении страны.
США модернизируют украинские ПВО и военную связь

Американцы посетили командные пункты ПВО и бригаду тактической авиации, расположенные в Киевской области. В основном проверка касалась совместимости автоматизированных систем управления и радиотехнической разведки США и Украины.

Инспекция проходила в рамках предстоящей модернизации средств связи украинских ПВО и тактической авиации.

Источник: Радио Sputnik
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