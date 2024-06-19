США могут использовать против Китая рой дронов-камикадзе с ИИ

Опубликовано 19 июня 2024, 17:15
1 мин.
США могут использовать против Китая рой дронов-камикадзе с ИИПишут СМИ
В ответ на растущий военный потенциал Китая Министерство обороны США представило стратегию противодействия численно превосходящей Народно-освободительной армии страны, пишет Лента.ру. Как сообщает The Intercept, в рамках программы Replicator Пентагон планирует развернуть стаи недорогих беспилотников-камикадзе, управляемых искусственным интеллектом.
Программа Replicator, запущенная в 2023 году, предполагает развертывание тысяч автономных систем в различных областях, включая самопилотируемые корабли, роботизированные самолеты и рои дронов-камикадзе. Это означает отход от традиционных беспилотников, которые Пентагон считает "чрезмерно трудоемкими" в производстве.
Эксперты предупреждают о потенциальных рисках, связанных с массовым производством дешевых и опасных автономных роботов. Есть опасения, что такая технология может привести к тяжелым последствиям для гражданского населения.
Это событие происходит на фоне повышенного беспокойства США по поводу укрепления связей между Россией и Китаем.