США могут лишить Huawei оперативной памяти для ноутбуков

Источники пишут, что Samsung Display и LG Display уже прекратили поставки своей продукции компании Huawei. Оказалось, что причиной тому стали уже принятые США запреты на производство чипов для Huawei с применением американского оборудования.

Помимо этого, Samsung Electronics и SK Hynix намерены остановить поставки модулей памяти, 5G и других компонентов компании Huawei. SK Hynix специализируется на производстве полупроводниковой памяти типа DRAM и NAND, поэтому под угрозой оказались и ноутбуки Huawei.

Сообщается, китайская компания сейчас срочно ищет замену бывшим партнёрам.