Наука и технологии
Сегодня 14:25
США могут лишить Huawei оперативной памяти для ноутбуков
И других важных компонентов
Санкции США уже нанесли бизнесу Huawei серьёзный ущерб. Смартфоны китайцев выходят без сервисов Google, а фирменные процессоры для Huawei больше никто не может производить. Теперь у китайской компании появились новые проблемы: LG, Samsung Electronics и SK Hynix могут лишить её памяти для устройств, дисплеев и других компонентов.
Источники пишут, что Samsung Display и LG Display уже прекратили поставки своей продукции компании Huawei. Оказалось, что причиной тому стали уже принятые США запреты на производство чипов для Huawei с применением американского оборудования.
Помимо этого, Samsung Electronics и SK Hynix намерены остановить поставки модулей памяти, 5G и других компонентов компании Huawei. SK Hynix специализируется на производстве полупроводниковой памяти типа DRAM и NAND, поэтому под угрозой оказались и ноутбуки Huawei.
Сообщается, китайская компания сейчас срочно ищет замену бывшим партнёрам.