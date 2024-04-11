США могут помиловать основателя WikiLeaks

Опубликовано 11 апреля 2024, 19:00
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США могут помиловать основателя WikiLeaksБайден рассматривает просьбу Австралии
Президент США Джо Байден выразил готовность рассмотреть просьбу Австралии о прекращении судебного преследования основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Просьба, подстегнутая парламентской мерой, поддержанной премьер-министром Энтони Албанезе, направлена на возвращение Ассанжа в Австралию из Великобритании, где ему грозит экстрадиция из США по обвинению в утечке военных документов.
52-летний Ассанж утверждает, что утечки являются журналистской деятельностью, и категорически отрицает любые правонарушения. В настоящее время он борется за экстрадицию в судах Великобритании, но в марте его судебное разбирательство было временно приостановлено в ожидании гарантий от властей США относительно смертной казни.
Парламентская мера Австралии, принятая в феврале, подчеркивает растущее стремление к завершению затянувшейся юридической саги Ассанжа. Альбанезе подчеркнул необходимость решения этого вопроса, независимо от различных мнений о действиях Ассанжа.
Высший суд Великобритании должен дать оценку ответам властей США до конца мая.