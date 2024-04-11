США могут помиловать основателя WikiLeaks

52-летний Ассанж утверждает, что утечки являются журналистской деятельностью, и категорически отрицает любые правонарушения. В настоящее время он борется за экстрадицию в судах Великобритании, но в марте его судебное разбирательство было временно приостановлено в ожидании гарантий от властей США относительно смертной казни.

Парламентская мера Австралии, принятая в феврале, подчеркивает растущее стремление к завершению затянувшейся юридической саги Ассанжа. Альбанезе подчеркнул необходимость решения этого вопроса, независимо от различных мнений о действиях Ассанжа.

Высший суд Великобритании должен дать оценку ответам властей США до конца мая.