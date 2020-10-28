США могут разместить в Европе гиперзвуковые ракеты для сдерживания России

Слова советника приводит издание «РИА Новости». Он напомнил, что США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Также советник отметил, что страна разрабатывает гиперзвуковое оружие и системы доставки баллистических ракет. При необходимости США разместят вооружение в Европе «для сдерживания России».

Журналисты также отметили, что ранее Вашингтон уже говорил о намерении вооружить гиперзвуковыми ракетами все эсминцы Военно-морских сил (ВМС) США, и передать боеприпасы в сухопутные войска.

В Пентагоне также признавали, что отстают от России и Китая по части разработки гиперзвукового оружия.