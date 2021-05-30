США могут выделить миллионы долларов на то, чтобы китайцы обходили государственную интернет-цензуру

Гонконг — это специальный административный район Китая, поэтому его жители не находятся под непосредственным наблюдением «файрвола». Однако есть опасения, что новые законы позволят китайским властям проводить на территории Гонконга ту же политику, что и в остальном Китае. Недавно, например, в Гонконге уже заблокировали доступ к двум веб-сайтам.

По законопроекту США хотят направить в следующем финансовом году средства на то, чтобы разработать технологии и программы для безопасного и открытого интернета в Гонконге.

Средства будут выделены государственному секретарю США и Фонду открытых технологий (OTF), американской некоммерческой организации, целью которой является поддержка глобальных технологий свободы интернета.