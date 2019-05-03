США: мы вернём господство танкам Abrams с новыми снарядами

Танки будут обеспечены новыми 120-миллиметровыми бронебойными оперёнными подкалиберными снарядами с отделяющимся поддоном (APFSDS-T - БОПС). Поставщиком для Вооружённых сил США станет компания Orbital ATK. Эти снаряды могут лететь с постоянной начальной скоростью даже при температуре воздуха от -30 до 60°C. Смесь пороха внутри них никак не повреждается. Снаряды, по информации СМИ, способны пробить броню всех существующих и перспективных танков.

Глава компании Orbital ATK считает, что боеприпасы нового поколения позволят американцам сохранить «господство танка Abrams во всём мире».

Напомним, танки Abrams выпускаются серийно ещё с 1980 года. общественность усомнилась в их господстве после неудачных боёв в Ираке и Йемене.