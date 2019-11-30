США начали готовиться к войне будущего

Именно поэтому Пентагон предпринимает меры по объединению в сеть современных вооружений, спутников, транспорта, командных пунктов и вообще всего, что можно хоть как-то использовать в военных целях.

Эту же идею подтверждают американские генералы. Один из них заявил, что армия США борется за функциональную совместимость различных систем. Как генерал сообщил в своём докладе, «нам очень важно понять, что собой будет представлять война в 2030 или в 2045 годах. Нам нужно знать, как нам предстоит сражаться в таких противостояниях через 10 лет или через четверть века».