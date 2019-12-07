США начали использовать старые истребители для подготовки к бою с российскими

В 2016 году оставшиеся F-117 отправили на авиабазу Дэвис-Монтен в штате Аризона. В 2018 году их увидели в воздухе над другой авиабазой в Неваде. Как пишет издание The Drive, военные применяют истребители в роли «агрессоров». Это позволяет Военно-воздушным силам (ВВС) США лучше готовиться к возможным угрозам со стороны российских и китайских стелс-аппаратов.

Например, 3 декабря случился «воздушный бой» между F-16, F-15, F-22 и F-117. По словам источника, последние «общались» на частоте «агрессоров».