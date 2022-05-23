США начали копить редкоземельные минералы для оружия из-за риска разрыва отношений с Китаем

Как стало известно Defense News, Комитет Палаты представителей США по вооружённым силам будет стремиться увеличить запасы редкоземельных минералов. А ранее на этой неделе министерство обороны представило в Конгресс предложение выделить $253,5 млн на закупку дополнительных полезных ископаемых. В запасе должны быть ценные минералы, необходимые для оборонных нужд страны, такие как титан, вольфрам и кобальт.

Есть опасения, что Китай монополизировал большую часть мирового рынка редкоземельных минералов и может перекрыть доступ к критически важным элементам в случае конфликта с Соединёнными Штатами. Авторы идеи по увеличению запасов считают, что если США окажутся в конфликте со страной, откуда получают, например, литий или кобальт или другие редкоземельные элементы, то смогут пользоваться своими резервами.