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США начали копить редкоземельные минералы для оружия из-за риска разрыва отношений с Китаем

До этого запас активно распродавали
Конгресс США ранее неоднократно санкционировал распродажи запасов стратегических полезных ископаемых, однако теперь из-за обеспокоенности Вашингтона по поводу разрыва отношений с Китаем, законодатели решили изменить курс.
США начали копить редкоземельные минералы для оружия из-за риска разрыва отношений с Китаем

Как стало известно Defense News, Комитет Палаты представителей США по вооружённым силам будет стремиться увеличить запасы редкоземельных минералов. А ранее на этой неделе министерство обороны представило в Конгресс предложение выделить $253,5 млн на закупку дополнительных полезных ископаемых. В запасе должны быть ценные минералы, необходимые для оборонных нужд страны, такие как титан, вольфрам и кобальт.

Есть опасения, что Китай монополизировал большую часть мирового рынка редкоземельных минералов и может перекрыть доступ к критически важным элементам в случае конфликта с Соединёнными Штатами. Авторы идеи по увеличению запасов считают, что если США окажутся в конфликте со страной, откуда получают, например, литий или кобальт или другие редкоземельные элементы, то смогут пользоваться своими резервами.

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