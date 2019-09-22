США начали отказываться от атомной энергетики

Реактор энергоблока №1 АЭС Три-Майл-Айленд остановят после 45 лет эксплуатации. Поскольку второй энергоблок станции перестал функционировать ещё в 1979 году после аварии, по большому счёту, АЭС просто прекратит свою работу. Причины остановки реактора энергетическая компания Exelon не объяснила. Однако СМИ пишут, что ранее она заявляла о дороговизне эксплуатации.

В Exelon также отметили, что развитие возобновляемых источников энергии снизило спрос на ядерную энергетику.

«Нравится нам это или нет, но отрасль двигается дальше — закрытие станции является символом этого перехода», — добавили представители компании.

В ближайшие несколько недель прекратится подача топлива в реактор, а полный его вывод из эксплуатации займёт многие годы.