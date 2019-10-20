США начали перебрасывать военных в Литву

В воскресенье и понедельник колонны военной техники проедут по автомобильным дорогам Литвы. Об этом население предупредили по национальной системе оповещения.

В колонне, которая пройдёт в воскресенье, находятся около 80 единиц колёсной техники с американскими военнослужащими. Они едут к полигону Пабраде (находится у границы с Белоруссией). Туда на прошлой неделе уже начали прибывать военные первого батальона девятого полка первой дивизии армии США.

Всего в составе прибывающего американского подразделения насчитывается почти 500 военнослужащих, 100 единиц тяжёлой техники, в том числе 30 танков Abrams, а также более 20 боевых машин пехоты Bradley.

До весны США вместе с Литвой будут проводить совместные военные учения.