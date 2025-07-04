США начали расследование сделки между американской Ampere и японской SoftBank

Причины второго этапа расследования пока не называются, а ни FTC, ни SoftBank, ни Ampere не дали официальных комментариев СМИ. Такая проверка может затянуться на год и поставить под сомнение завершение сделки в запланированные сроки — во второй половине 2025 года.

О покупке стало известно в марте 2025 года. Ampere — американская компания, основанная в 2017 году бывшими сотрудниками Intel во главе с Рене Джеймс. Она разрабатывает серверные процессоры на базе архитектуры Arm, но с собственными ядрами. Это позволяет снизить лицензионные платежи и больше контролировать технологии.

После завершения сделки Ampere должна остаться независимой дочерней компанией SoftBank и сохранить своё имя.

SoftBank также владеет крупнейшей долей в британской Arm. В 2020 году она пыталась продать Arm компании Nvidia за $ 40 млрд, но сделка сорвалась из-за антимонопольных расследований в США, Великобритании и ЕС. В 2023 году SoftBank вывела Arm на биржу.